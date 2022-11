தினமும் 12 மணிநேர பிரசாரம்.. தம்பி மனைவியை தோற்கடிக்கணும்.. குஜராத் தேர்தலில் ஜடேஜா அக்காள் தீவிரம்

India

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் ஜாம்நகர் வடக்கு தொகுதியில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஆல்ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜாவின் மனைவி ரிவாபா பாஜக சார்பில் போட்டியிடுகிறார். இந்நிலையில் தான் ரிவாபாவை தோற்கடிக்க காங்கிரஸ் சார்பில் ரவீந்திர ஜடேஜாவின் அக்காள் நயினா, தந்தை அனிருத் சிங் ஆகியோர் களமிறங்கி தினமும் 10 முதல் 12 மணிநேரம் தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

குஜராத் மாநிலத்தில் கடந்த 24 ஆண்டுகளாக பாஜக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. தற்போது 2 கட்டங்களாக அங்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மொத்தம் 182 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் டிசம்பர் 1ல் முதற்கட்டமாக 89 தொகுதிகளுக்கும், 2வது கட்டமாக 93 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் 5ம் தேதியும் தேர்தல் நடக்கிறது. ஓட்டு எண்ணிக்கை டிசம்பர் 8 ல் வெளியாக உள்ளது.

Rivaba, wife of Indian cricket team all-rounder Ravindra Jadeja, is contesting on BJP's behalf in the Jamnagar North constituency in the Gujarat Assembly elections. In this situation, Rabindra Jadeja's sister Naina and father Anirudh Singh are campaigning for 10 to 12 hours every day on behalf of Congress to defeat Rivapa.