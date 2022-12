ஆளும் கட்சி வேட்பாளர் தெறித்து ஓட்டம்.. பாஜக "தலையை" தாக்கிய காங்கிரஸ்? குஜராத் தேர்தலில் பரபரப்பு

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: இன்று காலை 8 மணிக்கு குஜராத்தில் 89 தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியுள்ள நிலையில் தங்களது வேட்பாளர் பியூஸ் படேல் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதாக பாஜக குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

வன்ஸ்தா தொகுதியில் வேட்பாளராக களமிறங்கியுள்ள இவர் மீது காங்கிரஸ் சார்பில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளதாகவும் காவல்துறை உடனடியாக இதற்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.

தேர்தலுக்கு பலத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆளும் கட்சி வேட்பாளர் ஒருவர் தாக்கப்பட்டிருப்பது அம்மாநிலத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாளை தொடங்கும் குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தல்.. எத்தனை தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு.. முழு பின்னணி

English summary

The BJP has alleged that its candidate Piyush Patel was attacked while polling for 89 constituencies in Gujarat started at 8 am today. The party has insisted that the Congress party has attacked him as a candidate in the Vansda constituency by unknown persons and that the police should immediately take action against those responsible for this. While preparations are being made for the election, the assault of a ruling party candidate has created a stir in the state.