போபால் பாஜக சாமியார் எம்பிக்கு கொரோனா.. கோமியம் குடிச்சா கொரோனா வராதுனு சொன்னாங்களே அவங்களேதான்..!

போபால் : தினமும் கோமியம் குடிப்பதால் கொரோனா என்னை ஒன்றும் செய்யாது என்று பேசிய பாஜக எம்பி சாத்வி பிரக்யா சிங் தாக்கூருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

மத்தியப்பிரதேச மாநிலம் போபால் நாடாளுமன்ற தொகுதியின் எம்பி ஆக இருப்பவர் சாத்வி பிரக்யா சிங் தாக்கூர். அடிக்கடி சர்ச்சை பேச்சுகள் மூலம் பிரபலமானவர் கொரோனா காலத்தில் தெரிவித்த கருத்துக்கள் இணையத்தில் வைரல் ஆனது.

கடந்த மே மாதத்தில் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் மிக அதிக பாதிப்பு இருந்தபோது கோபாலை பிரக்யாசிங் தாக்கூர் காணவில்லை என பல இடங்களில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டன.

English summary

BJP MP Satvi Pragya Singh Thakur has been confirmed to have a corona infection, saying that corona does nothing for me because I drink gomium daily.