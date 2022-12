நம்ம மாநிலம் ஜெயிக்கணும்.. கவுரவ பிரச்சினையாக பார்க்கும் மோடி, அமித்ஷா.. சொல்லி அடிக்கிறதா பாஜக

India

oi-Mani Singh S

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலம் பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் சொந்த மாநிலம் என்பதால், குஜராத் தேர்தல் பாஜகவுக்கு ஒரு கவுரவ பிரச்சினையாகவே உள்ளது. வரும் 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைக்க குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தல் வெற்றியும் முக்கியம் என பாஜக தலைவர்கள் பார்க்கின்றனர்.

182 தொகுதிகளை கொண்ட குஜராத் சட்டமன்றத்திற்கு கடந்த 1 மற்றும் 5 ஆம் தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி தற்போது தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

கடந்த 5 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பில் பாஜக இந்த முறையும் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்து விடும் என்றே சொல்லப்பட்டன. அதுவும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கடந்த முறையை விட சறுக்கல் அதிகமாக இருக்கும் என்று கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்லியது.

குஜராத் சட்டசபைத் தேர்தல்.. 32 ஆண்டுகளாக மணிநகரில் மாறாத டிரென்ட்.. தமிழர்களின் ஆதரவு யாருக்கு?

English summary

As Gujarat is the home state of Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah, the Gujarat election remains an issue of honor for the BJP. BJP leaders see that victory in the Gujarat assembly elections is also important to win the 2024 parliamentary elections and retain power.