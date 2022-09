பாஜக தலைவரின் மகன் வெறிச்செயல்.. உத்தரகாண்டில் இளம்பெண் கொலை.. உடல் கால்வாயிலிருந்து மீட்பு

India

oi-Halley Karthik

டேராடூன்: உத்தரகாண்ட் மநிலத்தில் 19 வயது இளம் பெண் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் பாஜக தலைவரின் மகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

உள்ளூர் மக்கள் இந்த பிரச்னைக்கு 'புல்டோசர் நீதி' வேண்டும் என வலியுறுத்திய நிலையில் இளம் பணியாற்றிய பாஜக தலைவரின் மகனுக்கு சொந்தமான ரிசார்ட் இரவோடு இரவாக புல்டோசர் கொண்டு இடிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொலை செய்யப்பட்ட இளம்பெண்ணின் உடல் தேடப்பட்டு வந்த நிலையில் ரிசாட்டுக்கு அருகில் உள்ள ஒரு கால்வாயிலிருந்து உடல் மீட்கப்பட்டுள்ளது.

மின்வாரிய ஊழியர்களுக்கு 'குட் நியூஸ்' சொன்ன தமிழக அரசு.. 3% உயர்வு.. 2 மாத நிலுவைத்தொகை உடனே!

English summary

A BJP leader's son has been arrested in connection with the murder of a 19-year-old girl in Uttarakhand. A resort owned by a young BJP leader's son has been bulldozed overnight as locals have demanded 'bulldozer justice' to the issue. While searching for the body of the murdered young woman, the body was recovered from a canal near Risat.