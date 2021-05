ராஜஸ்தானுக்கு மத்திய அரசு வழங்கிய வென்டிலேட்டர்களில் பழுது.. விசாரணை நடத்த முதல்வர் அதிரடி கோரிக்கை

India

oi-Veerakumar

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்திற்கு பழுதான வென்டிலேட்டர்களை மத்திய அரசு வங்கியதாக ராஜஸ்தான் அரசு குற்றம் சாட்டியுள்ளது. பிரதமரின், பிஎம் கேர்ஸ் நிதி மூலம் இப்படியான வென்டிலேட்டர் வாங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இது குறித்து மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் முழுமையாக விசாரிக்க வேண்டும் என்று, ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

அசோக் கெலாட் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: "பி.எம் கேர்ஸ் நிதியிலிருந்து 1,900 வென்டிலேட்டர்களை மத்திய அரசு, ராஜஸ்தான் மாநிலத்திற்கு அனுப்பியது. இந்த வென்டிலேட்டர்களை நிறுவுவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் பொறுப்பேற்றது. ஆனால் மருத்துவர்களின் கருத்துப்படி, இந்த வென்டிலேட்டர்களில் பலவற்றில் தொழில்நுட்ப குறைபாடுகள் உள்ளன. இதனால் அவற்றைப் பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது.

இந்த வென்டிலேட்டர்களில் பிரஷர் டிராப் சிக்கல் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் சொன்னார்கள். இந்த வென்டிலேட்டர்கள் தொடர்ந்து 1-2 மணி நேரம் வேலை செய்தபின் ஆப் ஆகும். PIO2 திடீரென குறைதல், ஆக்ஸிஜன் சென்சார் மற்றும் கம்ப்ரசர் செயலிழப்பு போன்ற பிரச்சினைகள் உள்ளன.

English summary

The Rajasthan government has accused the central government of banking faulty ventilators to the state. Such a ventilator has been purchased by the Prime Minister's, PM Cars Fund. Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has asked the Union Health Ministry to fully investigate the matter.