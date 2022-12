குஜராத்தில்..இதுவரை இல்லாத படுதோல்வி.. மொத்தமாக சரணடைந்த காங்கிரஸ்.. நம்பர் ரொம்ப மோசம்

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில் காங்கிரஸ் கடுமையான பின்னடைவை சந்தித்திருக்கிறது. கடந்த 1962ம் ஆண்டிலிருந்து கட்சி இந்த அளவுக்கு பின்னடைவை சந்தித்ததில்லை.

கடந்த 1 மற்றும் 5ம் தேதிகளில் மாநிலத்தின் 182 தொகுதிகளுக்கும் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றது. மொத்தம் 66.31 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

பதிவான வாக்குகள் தற்போது எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. காலை 10 மணி நிலவரப்படி பாஜக 149-154 தொகுதிகளிலும், காங்கிரஸ் 17-19 தொகுதிகளிலும் முன்னிலையில் இருக்கிறது.

இமாச்சலில் ஆட்சியமைப்பது யார்? கிங் மேக்கராக மாறும் 4 சுயேச்சைகள்.. வளைக்க காங்கிரஸ், பாஜக வியூகம்!

English summary

The Congress has suffered an unprecedented setback in Gujarat. Since 1962, the party has not faced such a setback. BJP is going to register a historic victory in this election.