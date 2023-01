சாதாரண ரைஸ் 'ஃப்ரைட் ரைஸாக' மாறிய விசித்திரம்.. குக்கருக்கு அடியில் பார்த்தால் "உவ்வே.."

India

oi-Jackson Singh

மும்பை: மும்பையைச் சேர்ந்த ஒரு தம்பதி தங்கள் வீட்டில் சாதாரணமாகச் செய்யும் சாதத்தில் இருந்து எப்படி 'ஃப்ரைடு ரைஸ்' போல வாசம் வருகிறது என்ற 'பகீர்' உண்மையை கண்டுபிடித்து அதிர்ச்சியிலும், அருவருப்பிலும் மூழ்கிப் போயுள்ளனர்.

எப்போதுமே விதவிதமான உணவைப் பற்றிய வீடியோக்களும், அவற்றின் செய்முறை குறித்த நிகழ்ச்சிகளுக்கும் மக்கள் மத்தியில் ஏகோபித்த வரவேற்பு இருப்பது வழக்கம். தற்போது சமூக வலைத்தளங்களும் பெருகிவிட்டதால், கேட்கவே வேண்டாம்.. உணவுகளை பற்றிய ஏராளமான சேனல்கள் வந்துவிட்டன.

உண்மையில், உணவுகளைப் பற்றிய வீடியோக்களை பார்ப்பது ஒருவித உற்சாகத்தைத் தரும் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. அதே நேரத்தில், சில வீடியோக்களோ உணவு மீதான ஆசையையே அடியோடு போக்கிவிடும். அப்படிப்பட்ட ஒரு வீடியோதான் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

A Mumbai-based couple is shocked and disgusted to discover the that so many lizards dead under their rice cooker so that the rice they normally make at home smells like fried rice.