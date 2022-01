"பிரைஸ் த லாட்" பாதிரியார் பிரான்கோ முலக்கல் மகிழ்ச்சி! "பண பலம் வென்றது.." கன்னியாஸ்திரிகள் கண்ணீர்

India

oi-Rayar A

கோட்டயம்: கன்னியாஸ்திரி ஒருவர் கொடுத்த பாலியல் புகாரில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட பாதிரியார் பிரான்கோ முலக்கல் நீதி வென்றது என்று தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். பண பலம் வென்று விட்டது. நீதி தோற்று விட்டது என்று கன்னியாஸ்திரிகள் வேதனையுடன் கூறியுள்ளனர்.

கேரள மாநிலத்தில் ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் ஜலந்தர் மறை மாவட்ட பாதிரியாராக இருப்பவர் பிராங்கோ முலக்கல். இவர் மீது கோட்டயம் மாவட்டம், குருவிளங்காடு கான்வென்ட்டைச் சேர்ந்த கன்னியாஸ்திரி ஒருவர் பாலியல் புகார் கொடுத்தார்.

அதாவது கடந்த 2013-ம் ஆண்டு முதல் 2016-ம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் பணியாற்றிய போது 13 முறை பாதிரியார் பிரான்கோ முலக்கல் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக அந்த கன்னியாஸ்திரி புகாரில் கூறி இருந்தார்.

பிஷப் பிரான்கோ முலக்கல் விடுதலை! பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கோட்டயம் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!

