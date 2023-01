‛‛கோமியம்’’ தீராத நோய்களுக்கு தீர்வு தரும்.. பசுவதை வழக்கில் குஜராத் நீதிபதி கருத்து.. முழுவிபரம்

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: பசுவின் கோமியம் பல தீராத நோய்களை குணப்படுத்தும். வீடுகளில் மாட்டு சாணம் பயன்படுத்துவது கதிரியக்கத்தில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்கும் என அறிவியல்பூர்வமாக நிரூபணம் ஆகி உள்ளது என்று குஜராத் மாநில செசன்ஸ் நீதிமன்ற நீதிபதி சமீர் வினோத் சந்திரா வியாஸ் கூறினார். பசு மாடுகள் கடத்தல் வழக்கில் ஒருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கியபோது நீதிபதி இந்த கருத்துகளை கூறியதோடு பசுக்கள் கொல்லப்படுவதை தடுத்து நிறுத்தினாலே உலகின் அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்ந்து விடும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் பசுமாடுகள் கடத்தி வதைக்கப்படுகிறது. இதனை தடுக்க பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் பசு வதை தடுப்பு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும் ஆங்காங்கே இறைச்சிக்காக பசுமாடுகள் கடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுதொடர்பாக தகராறு, மோதல், கொலைகள் கூட நடந்துள்ளன.

Cow's urine cures many incurable diseases. Using cow dung in homes has been scientifically proven to protect people from radiation, said Judge Sameer Vyas of the Gujarat State Sessions Court. The judge made these comments while awarding life imprisonment to a man in a cow smuggling case and said that if the killing of cows is stopped, all the problems of the world will be solved.