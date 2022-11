"குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடாதீங்க".. பாஜக டீல் பேசியதாக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பரபர!

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: குஜராத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தன்னை தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டாம் என்றும், அப்படி செய்தால் சத்யேந்திர ஜெயின், மணிஷ் சிசோடியா ஆகியோர் மீதான குற்றச்சாட்டுக்களை கைவிடுவதாக பாஜக தன்னிடம் டீல் பேசியதாக டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார்.

பிரதமர் மோடியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் அடுத்த மாதம் 1 மற்றும் 5 ஆம் தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

182 சட்டமன்ற தொகுதிகளை கொண்ட குஜராத்தில் பாஜக தொடர்ந்து 4-வது முறையாக ஆட்சி செய்து வருகிறது.

அனல் பறக்கும் குஜராத் தேர்தல் களம்: 43 பேருடன் முதல் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்ட காங்கிரஸ்!

English summary

Assembly election date announced in Gujarat. In this situation, Arvind Kejriwal has said that BJP forced him not to contest in this election.