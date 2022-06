மது போதை..! பலாத்காரத்தில் முடிந்த பிபிஓ பார்ட்டி! தனியாக சிக்கிய பெண்ணை சிதைத்த சீனியர்கள்!

India

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலம் தலைநகரான கொல்கத்தாவில் கடந்த வாரம் அங்குள்ள விருந்தினர் மாளிகையில் நடந்த அலுவலக விருந்தின் போது 30 வயதான பிபிஓ பெண் நிர்வாகி ஒருவர் சக ஊழியர்களாளேயே பலமுறை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்து பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது..

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தலைமையிலான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. அங்கு முதல்வராக மூன்றாவது முறையாக மம்தா பானர்ஜி பொறுப்பேற்று ஆட்சி நடத்தி வருகிறார்.

மம்தாவின் ஆட்சிக் காலத்தில் மேற்கு வங்காலத்தில் பெண்களுக்கு குறிப்பாக சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாக பாஜக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கடுமையாக குற்றம் சாட்டி வருகின்றன. அதை நிரூபிப்பது போலவே அங்கு பல சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகிறது.

பெண்களின் அந்தரங்க பகுதிகளைத் தொடுவது பாலியல் சீண்டல்தான் - கொல்கத்தா ஹைகோர்ட் நச் தீர்ப்பு

Female employee gang raped while attending a party in Kolkata The incident in which a 30-year-old BPO female executive was repeatedly gang-raped by her co-workers during an office party at a guest house in Kolkata, the capital of West Bengal, has now come to light and caused great consternation and shock.