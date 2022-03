படம் ஒரே பொய்“தி காஷ்மீர் பைல்ஸ்” படத்தை கடுமையாக சாடும் உமர் அப்துல்லா..அப்போ பிரதமர் யார் தெரியுமா

India

oi-Rajkumar R

ஸ்ரீநகர் : 1990ஆம் ஆண்டில் காஷ்மீரில் இருந்து காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் வெளியேற்றப்பட்டதை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள தி காஷ்மீர் பைல்ஸ் திரைப்படத்தில் பல பொய்யான விஷயங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளதாக ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

இயக்குனர் விவேக் அக்னிஹோத்ரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்'. 1990-களில் காஷ்மீரில் வெளியேற்றப்பட்ட இந்துக்கள் குறித்த உண்மை சம்பவத்தை தழுவிய கதையம்சம் கொண்ட திரைப்படம் என கூறப்படுகிறது.

English summary

Former Chief Minister of Jammu and Kashmir Omar Abdullah has accused The Kashmir Piles, a film based on the expulsion of Kashmiri Pandits from Kashmir in 1990, of fabricating falsehoods.