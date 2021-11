'இங்க இருந்த படிக்கட்டு எங்கடா'.. அரசு பேருந்தில் உடைந்து விழுந்த படிக்கட்டு.. பயணிகள் திகில் பயணம்!

India

oi-Rayar A

மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறையில் அரசு பேருந்தின் படிக்கட்டு உடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதில் பயணம் செய்த கல்லூரி மாணவர்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார்கள். இந்த சம்பவம் பற்றிய விவரம் பின்வருமாறு:-

மயிலாடுதுறை பேருந்து நிலையத்தில் இன்று காலை பொறையார் நோக்கி அரசு பேருந்து(வண்டி எண்: 27ஏ) ஒன்று புறப்பட்டு சென்றது. காலை நேரம் என்பதால் பேருந்தில் கூட்டம் மிக அதிக அளவில் இருந்தது.

English summary

In Mayiladuthurai, there was a commotion as the stairs of a government bus broke. The college students who traveled in it fortunately survived. There is a demand to run an additional bus in the interest of the students