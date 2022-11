24 ஆண்டு ஆட்சி! குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் மீண்டும் வெல்ல முடியுமா பாஜக? மோடி முன்பாக 10 சவால்கள்

India

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 24 ஆண்டுகளாக குஜராத்தில் ஆட்சி செய்யும் பாஜகவின் முன்பு 10 முக்கிய சவால்கள் உள்ளன. இதனை கடந்து பாஜக வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு பூபேந்திர படேல் முதல்வராக உள்ளார். தற்போதைய குஜராத் சட்டசபையின் காலம் என்பது 2023 பிப்ரவரி மாதத்துடன் முடிவுக்கு வர உள்ளது.

இந்நிலையில் தான் நேற்று இந்திய தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ராஜீவ் குமார் குஜராத் மாநிலத்துக்கான தேர்தல் தேதியை அறிவித்தார்.

English summary

After a long delay, elections have been announced in Gujarat, the home state of Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah. BJP, which has ruled Gujarat for the past 24 years, has 10 major challenges ahead. The BJP is forced to overcome this and win.