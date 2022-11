அய்யோ பாஜக வேண்டாம்.. குஜராத்தில் கிளம்பிய வைர தொழிலாளர்கள்.. 30 லட்சம் ஓட்டு போச்சே? தாமரை ஷாக்

India

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: குஜராத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் வைர தொழிலாளர்கள் பாஜகவுக்கு எதிராக கிளம்பி உள்ளனர். சங்கத்தில் 30 லட்சம் பேர் உறுப்பினர்களாக உள்ள நிலையில் தாமரை சின்னத்துக்கு ஓட்டு போடாதீர்கள் என வைர தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பில் கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்துக்கு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. டிசம்பர் 1ம் தேதி 89 தொகுதிகளுக்கு முதற்கட்டமாகவும், டிசம்பர் 5ம் தேதி 93 தொகுதிகளுக்கு 2வது கட்டமாகவும் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

27 ஆண்டுகளாக குஜராத்தில் ஆட்சியில் இருக்கும் ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி கட்சிகள் இடையே மும்முனை போட்டி நிலவுகிறது.

English summary

Over 30 lakh diamond artisans from Surat, Navsari and the districts in the Saurashtra region the Diamond Workers Union Gujarat (DWUG) has urged artisans to boycott the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) in the assembly election and vote for parties willing to resolve their long-standing issues.