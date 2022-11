ஜெயிக்கணும்.. குஜராத்தில் 79 கோடீஸ்வரர்களை களமிறக்கிய பாஜக..பிரமிக்கும் காங்கிரஸ்-ஆம்ஆத்மி! வியூகம்

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: குஜராத்தில் 89 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு முதற்கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இதில் பாஜக 79 தொகுதிகளில் கோடீஸ்வரர்களை களமிறக்கிய நிலையில் காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மியும் சளைக்காமல் குரோர்பதிகளுக்கு வாய்ப்பு வழங்கி இருப்பதும், பாஜக வேட்பாளராக களமிறங்கிய ரவீந்திர ஜடேஜா மனைவி ரிவாபாவின் சொத்து மதிப்பு விபரங்களும் தற்போது வெளியாகி பிரமிக்க வைத்துள்ளன.

குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள 182 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 2 கட்டமாக தேர்தல் நடக்கிறது.

முதற்கட்ட தேர்தல் டிசம்பர் 1ம் தேதி நடக்கிறது. இந்த தேர்தலில் 89 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது. 2வது கட்டமாக டிசம்பர் 5ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் 93 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

In the first phase of elections for 89 assembly constituencies in Gujarat, in which the BJP has fielded millionaires in 79 constituencies, the Congress and Aam Aadmi Party are relentlessly giving opportunities to crorepatis, and the property value of Ravindra Jadeja's wife Rivaba, who has fielded as a BJP candidate, has been revealed.