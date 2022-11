பாஜகவை ஏமாற்றிய சவுராஷ்டிரா மக்கள்.. குஜராத்தில் களமிறங்கிய பிரதமர் மோடி..மெகா பிளானால் காங்., ஷாக்

India

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: குஜராத்தில் கடந்த முறை பாஜகவுக்கு சரிவை ஏற்படுத்திய சவுராஷ்டிரா மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் தொகுதிகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரடியாக களமிறங்கி உள்ளார். இன்று, நாளை என 2 நாளில் 7 பொதுக்கூட்டங்களில் பிரதமர் மோடி பேச உள்ளதால் காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஷாக்காகி உள்ளனர்.

182 சட்டசபை தொகுதிகள் கொண்ட குஜராத் மாநிலத்துக்கு 2 கட்டமாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. டிசம்பர் 1, டிசம்பர் 5ம் தேதிகளில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இந்த தேர்தல்களில் பதிவாகும் ஓட்டுக்ள் டிசம்பர் 8ம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. குஜராத்தை பொறுத்தமட்டில் மும்னை போட்டி நிலவி வருகிறது.

