குஜராத் தேர்தலில் பாஜக போடும் புது கணக்கு..20 ஆண்டுகளில் முதல் தடவை..கிறிஸ்தவ வேட்பாளர் களம் இறக்கம்

oi-Mathivanan Maran

அகமதாபாத்: குஜராத்தில் தொடர்ந்து 4 முறையாக காங்கிரஸ் வசம் உள்ள தொகுதியில் புது பிளானில் பாஜக கிறிஸ்தவ வேட்பாளரை களமிறக்கியுள்ளது. 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குஜராத்தில் பாஜக கட்சி கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்த ஒருவரை களமிறக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே எஞ்சியிருப்பதால் அங்கு தேர்தல் களம் அனல் பறக்கத் தொடங்கி விட்டது.

சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் தேர்தலுக்கு இன்னும் 13 நாட்களே எஞ்சியிருக்கிறது.

BJP has fielded a Christian candidate in a new plan in the seat held by the Congress for 4 consecutive times in Gujarat. After 20 years, BJP has fielded a Christian in Gujarat.