இல்ல.. இல்ல.. நீங்க போங்க.. மோடி வாக்களிக்க சென்ற அந்த நொடி.. வாக்குச்சாவடியில் நடந்தது என்ன?

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தில் 93 தொகுதிகளுக்கு இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெண் வாக்காளர் ஒருவரை முதலில் வாக்களிக்க அனுமதித்துள்ள சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாநிலத்தில் உள்ள 182 தொகுதிகளில் 89 தொகுதிகளுக்கு கடந்த 1ம் தேதி முதல் கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. மீதமுள்ள 93 தொகுதிகளுக்கு இன்று காலை 8 மணி முதல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது.

மாநிலத்தில் முக்கியமான சில தொகுதிகள் இந்த பட்டியலில் வரும் நிலையில், முக்கிய அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பலர் தற்போது வாக்களித்து வருகின்றனர்.

குஜராத் சட்டசபை தேர்தல்.. சபர்மதி தொகுதியில் வாக்களித்தார் பிரதமர் மோடி

English summary

As the second phase of elections to 93 constituencies in Gujarat is going on today, Prime Minister Narendra Modi has allowed a woman voter to cast her first vote.