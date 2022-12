குஜராத்தில் பாஜகவின் அசுரத்தனமான வெற்றி.. ஆஹோ ஓஹோ என புகழும் சர்வதேச ஊடகங்கள்

India

oi-Mani Singh S

காந்திநகர்: குஜராத்தில் பாஜக 156 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தொடர்ந்து 7-வது முறையாக ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ளது. நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சுமார் 15 மாதங்களே உள்ள நிலையில், பாஜகவின் இந்த பிரம்மாண்டமான வெற்றி சர்வதேச அளவிலும் கவனம் பெற்றுள்ளது.

குஜராத் சட்டமன்றத்திற்கு கடந்த 1 மற்றும் 5 ஆம் தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றது.

பிரதமர் மோடியின் சொந்த மாநிலம் என்பதால் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் நாடு முழுவதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

கைக்கு கிடைத்த ஆட்சியை பறிகொடுக்கப்போகிறதா காங்கிரஸ்? இமாச்சல் பிரதேசத்தில் கோஷ்டி பூசல்..பாஜக குஷி

English summary

BJP has won 156 seats in Gujarat and retained power for the 7th time in a row. With about 15 months left for the parliamentary elections, the BJP's landslide victory has attracted international attention.