பிஎம் எதுக்கு? எங்க அம்மா பேர சொன்னாலே ஓட்டு விழும்! குஜராத் தேர்தலை உலுக்கிய 'லேடி டான்'.. யார் இது

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் தேர்தலுக்கு பாஜக, காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம் ஆத்மி என மூன்று கட்சிகளும் பரபரப்பாக பிரசாரம் மேற்கொண்டிருக்கையில், 'குடியானா' தொகுதியின் சமாஜ்வாதி கட்சியின் வேட்பாளர் மட்டும் தன்னுடைய தாயின் பெயர் சொன்னாலே ஓட்டு விழும் என்று 'கூலாக' வலம் வந்துகொண்டிருக்கிறார்.

குஜராத்தில் உள்ள 182 தொகுதிகளுக்கு இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. 89 தொகுதிகளுக்கு முதல் கட்டமாக டிசம்பர் 1ம் தேதியும் மீதமுள்ள 93 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் 5ம் தேதியும் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

இந்த தேர்தலில் பாஜக கோலோச்சிவிட வேண்டும் என்று முயன்று வரும் நிலையில் குடியானா தொகுதி வேட்பாளரான 'காந்தல் ஜடேஜா' எந்த கட்சிக்கும் பிடி கொடுக்காமல் கெத்து காட்டி வருகிறார்.

English summary

Gujarat's Lady Don is a candidate for Kutiyana constituency asking for votes While all the three parties BJP, Congress and Aam Aadmi Party are busy campaigning for the Gujarat elections, only the candidate of the Samajwadi Party from the 'Kutiyana' constituency is 'coolly' claiming that if he mentions his mother's name, he will lose votes.