ஆத்தா நான் பாஸ் ஆகிட்டேன்.. 87 வயதில் 10, 12ம் வகுப்பு தேர்வில் சாதித்த மாஜி முதல்வர்! வெல்டன் பாஸ்

India

oi-Nantha Kumar R

ஹரியானா: ஹரியானா முன்னாள் முதல்வர் ஓம்பிரகாஷ் சவ்தாலா தனது 87 வயதில் 10, 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி அடைந்து சான்றிதழ் பெற்றுள்ளார். இதன்மூலம் படிப்புக்கு வயது ஒரு தடையில்லை என்பதை அவர் நிரூபித்துள்ளார்.

ஹரியானா மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல்வர் ஓம் பிரகாஷ் சவ்தாலா. இவருக்கு தற்போது 87 வயது ஆகிறது. இவர் இந்தியாவின் 6வது துணை பிரதமரான சவுத்ரி தேவி லால் மகன் ஆவார்.

87 வயது ஆனாலும் கூட ஓம் பிரகாஷ் சவ்தாலா அரசியலில் செயல்பட்டு கொண்டு தான் உள்ளார். இந்திய தேசிய லோக் தள கட்சித் தலைவரான இவர் தற்போதும் கட்சி பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

8 நாட்களில் 2 பெரிய சம்பவங்கள்.. இப்படி ஆகிடுச்சே.. கையை பிசைந்த அறிவாலயம்.. கட்டம் கட்டும் முதல்வர்

English summary

Former Haryana Chief Minister Omprakash Chautala has passed the Class 10 and Class 12th examinations at the age of 87. He has thus proved that age is not a barrier to study.