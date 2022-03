கோவில் திருவிழாக்களில் முஸ்லிம் வியாபாரிகளுக்கு கடை போட தடை! கர்நாடக மாவட்டங்களில் அனுமதி மறுப்பு!

India

உடுப்பி: உடுப்பி, தட்சிண கன்னடா ஆகிய கர்நாடக கடலோர மாவட்டங்களில் கோவில்களின் திருவிழாக்களின்போது முஸ்லிம் வியாபாரிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக கோவில்கள் அருகே பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கர்நாடகத்தில் உள்ள உடுப்பி, தட்சிண கன்னடா, உத்தர கன்னடா மாவட்டங்கள் கடலோர கர்நாடக மாவட்டங்களாக அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த மாவட்டங்களில் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் கோவில்கள் திருவிழாக்கள் நடப்பது வழக்கம்.

கொரோனா பரவலால் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கோவில் திருவிழாக்கள் களைகட்டவில்லை. பூஜைகள் மட்டும் நடத்தப்பட்டு திருவிழாக்கள் முடித்து கொள்ளப்பட்டன.

Muslim shopkeepers have been banned during temple festivals in the coastal districts of Karnataka like Udupi and Dakshina Kannada. The incident where banners were placed near temples in this connection has caused a stir.