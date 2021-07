ஷாக்..! திடீரென ஏற்பட்ட மிக பெரிய நிலச்சரிவு.. அப்படியே தரைமட்டமான பாலம் - 9 பேர் பலி.. வைரல் வீடியோ

India

oi-Vigneshkumar

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேசம் கின்னார் மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் அங்கிருந்த பாலம் அப்படியே தரைமட்டமானது. இதில் சிக்கி 9 சுற்றுலாப் பயணிகள் உயிரிழந்துள்ளனர்.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் 10 நாட்களுக்கு முன் திடீரென மேகவெடிப்பு காரணமாகக் கனமழை பெய்திருந்தது. இதனால் அப்பகுதியில் கடும் வெள்ளப் பெருக்கும் ஏற்பட்டிருந்தது.

காடுகள் தொடர்ந்து அழிக்கப்பட்டு வருவதால் மோசமாக மண் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இதனால் நிலச்சரிவு ஏற்படும் அபாயம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் காலநிலை ஆய்வாளர்கள் கூறியிருந்தனர்.

English summary

Himachal landslide Bridge Hit By Boulders Rolling Down Hill, 9 Tourists DeadNine tourists were killed and several were injured after a massive landslide hit a bridge in Himachal Pradesh's Sangla valley. Video of the landslide is now viral on social media.