காங்கிரசுக்கு ‛‛செக்’’.. தமிழ்நாட்டை பாருங்க மக்களே.. இமாச்சல் தேர்தலில் பிரதமர் மோடி பரபர பேச்சு!

oi-Nantha Kumar R

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டசபை தேர்தலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரசாரம் செய்து பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார். அப்போது அவர் தமிழ்நாட்டை குறிப்பிட்டு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ‛செக்' வைத்து பரபரப்பாக பேசினார்.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதலமைச்சராக ஜெய்ராம் தாகூர் உள்ளார். நாளை மறுநாள் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

மொத்தம் உள்ள 68 சட்டசபை தொகுதிகளிலும் நவம்பர் 12ல் ஓட்டுப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் பதிவாகும் ஓட்டுகள் டிசம்பர் 8 ல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் வெளியாக உள்ளன.

English summary

Prime Minister Narendra Modi campaigned for the Himachal Pradesh state assembly elections and addressed a public meeting. Then he mentioned Tamil Nadu and told the public that they should put away on the Congress party.