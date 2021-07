ஹிமாச்சல பிரதேச அழகை ரசிக்கப் போய் உடல் நசுங்கி பலியான டாக்டர் தீபா சர்மா - வைரலாகும் புகைப்படங்கள்

India

oi-Jeyalakshmi C

சிம்லா: ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலத்திற்கு சுற்றுலா சென்ற பயணிகள் இயற்கை அழகை ரசித்து விட்டு திரும்பும் முன்பாகவே நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்த சோகம் நிகழ்ந்துள்ளது. ராட்சத பாறைகள் உருண்டு வந்து சுற்றுலா பயணிகள் பயணம் செய்த வேனை நசுக்கி உயிரை பறித்துள்ளது. மரணமடைவதற்கு முன்பாக வேனில் பயணம் செய்த ஆயுர்வேத மருத்துவர் தீபா சர்மா ட்விட்டரில் பதிவிட்ட புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.

Himachal landslide: திடீரென ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு.. அப்படியே தரைமட்டமான பாலம்

தென்மேற்கு பருவமழை நாட்டின் பல மாநிலங்களில் தீவிரமடைந்துள்ளது. கேரளா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா கோவா, அசாம், அருணாசல பிரதேசம், ஜம்மு காஷ்மீர், ஹிமாச்சல பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

இந்தக் கனமழையால் ஆங்காங்கே நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு வருகிறது. எப்போது எங்கு நிலச்சரிவு ஏற்படுமோ என மக்கள் மத்தியில் அச்சம் நிலவியுள்ளது. ஹிமாச்சலப் பிரதேச மாநிலத்தில் கின்னார் மாவட்டத்தின் சங்லா பள்ளத்தாக்கில் நேற்று நிகழ்ந்த நிலச்சரிவு சம்பவம் இந்தியாவையே உலுக்கியிருக்கிறது.

ஷாக்..! திடீரென ஏற்பட்ட மிக பெரிய நிலச்சரிவு.. அப்படியே தரைமட்டமான பாலம் - 9 பேர் பலி.. வைரல் வீடியோ

English summary

An Ayurveda doctor from Jaipur was among nine tourists killed from falling rocks in the mountainous Kinnaur district of Himachal Pradesh following a massive landslide on Sunday. On a vacation in Himachal Pradesh, Dr Deepa Sharma posted her picture on Twitter one last time, minutes before the tragedy.