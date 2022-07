ரூ.50 கோடி பறிமுதல் எதிரொலி! பார்த்தா சட்டர்ஜியின் அமைச்சர் பதவி பறிப்பு. . மம்தா அதிரடி

India

oi-Mani Singh S

கொல்கத்தா: நடிகை அர்பிதா முகர்ஜிக்கு சொந்தமான இடத்தில் இருந்து கட்டுக்கட்டாக பணம் கைப்பற்றப்பட்ட நிலையில், அமைச்சர் பார்த்தா சட்டர்ஜியை பதவியில் இருந்து நீக்கி மேற்கு வங்காள முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி நடவடிக்கை எடுத்து உள்ளார்.

மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியின் தலைமையிலான அரசு இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது. இவரது மந்திரிசபையில், 69 வயதான பார்த்தா சாட்டர்ஜி வணிகம் மற்றும் தொழில்துறையின் மந்திரியாக இருக்கிறார்.

இவர் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவர் மட்டுமல்ல, மம்தாவின் நம்பிக்கைக்கு உரியவர். மம்தாவின் முந்தைய ஆட்சியின்போது 2014-2021-ம் கால கட்டத்தில் கல்வி மந்திரி பதவி வகித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

41 கோடியாம்! எண்ணி எண்ணி டயர்டான அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள்! பதற வைத்த பார்த்தா! அதிர வைத்த அர்பிதா..!

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has taken steps to remove minister Partha Chatterjee from her post after money was confiscated from the place belonging to actress Arpita Mukherjee.