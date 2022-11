மோடியை நினைத்து வியந்து கொண்டே இருக்கிறேன்.. கையெடுத்து கும்பிட்டு நெகிழ்ந்த இளையராஜா

India

oi-Nantha Kumar R

வாரணாசி: காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் பேசிய இசையமைப்பாளர் இளையராஜா பிரதமர் நரேந்திர மோடி பற்றி நெகிழ்ச்சியாக பேசினார். மேலும் பிரதமர் மோடியை நினைத்து வியந்து கொண்டே இருக்கிறேன் என மேடையில் அவரை நோக்கி கைகளால் கும்பிட்டபடி இளையராஜா மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் காசிக்கும், தமிழகத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில் காசி தமிழ் சங்கமம் நடத்தப்படுகிறது.

கடந்த 17ம் தேதி காசி தமிழ்சங்கமம் தொடங்கினாலும் கூட முறைப்படி நவம்பர் 19ம்தேதியான இன்று தான் பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார். துவக்க நிகழ்ச்சி உத்தர பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் உள்ள பனாரஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்தது.

I Cant express my feeling fully, because the thought you have made Tamil Sangamamam in this Punniyaboomi(பிரதமர் மோடியை நோக்கி கும்பிட்ட, மோடியும் இளையராஜாவை நோக்கி கையெடுத்து கும்பிட்டார்) காசியிலேயே நடத்துவதற்கு எப்படி இந்த ஆலோசனை வந்தது என்பதை நினைத்து வியந்து வியந்து மகிழ்கிறேன். எல்லா வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு நீண்ட ஆயுளும், நிறைந்த புகழும் வழங்க மேன்மேலும் ஓங்குக என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன்'' என பேசினார்.

English summary

Speaking at Kashi Tamil Sangam, music composer Ilayaraja spoke movingly about Prime Minister Narendra Modi. And Ilayaraja expressed his happiness by bowing his hands towards Prime Minister Modi on the stage saying that he is still in awe of Prime Minister Modi.