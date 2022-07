முறை தவறிய உறவால் கர்ப்பம்.. ஆசிரியை உயிருக்கு எமனாக மாறிய மாணவன்..அயோத்தியில் பரபரப்பு

India

oi-Jeyalakshmi C

அயோத்தி: பள்ளி மாணவனுடன் முறை தவறிய உறவில் இருந்த ஆசிரியை குத்தி கொலை செய்யப்பட்டார். பள்ளி மாணவனே அந்த ஆசிரியை உயிருக்கு எமனாக மாறிய சம்பவம் அயோத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொலை செய்யப்பட்ட ஆசிரியை உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அம்பேத்கர் நகர் மாவட்ட அரசுப்பள்ளியில் ஆசிரியையாக பணிபுரிந்து வந்தார். திருமணமாகி கணவர், தாயாருடன் வசித்து வந்தார் அந்த ஆசிரியை. அவரது கணவரும் ஆசிரியர்.

அந்த ஆசிரியைக்கு அயோத்தி மாவட்டத்திலுள்ள ஒரு தொடக்கப்பள்ளிக்கு பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்டது. அப்பகுதியில் வசித்து வந்த மாணவனுடன் அந்த ஆசிரியைக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது. முறையற்ற இந்த பழக்கத்தினால் அந்த ஆசிரியை கர்ப்பமானார். இது அந்த மாணவனுக்கு தெரியவே, அதிர்ச்சியடைந்த மாணவர் ஆசிரியையுடன் பேசுவதை தவிர்த்தார். உறவை முறித்துக்கொள்வோம் என்று மாணவன் கூறவே அதை ஏற்க முடியாது என்று ஆசிரியை கூறினார்.

ப்ளான் பண்ணி தான் பண்ணோம்! போலீஸை அதிர வைத்த 'வாரிசுகள்’! கதறித் துடித்த பள்ளி மாணவி! என்ன திமிர்?

English summary

A teacher who had an illicit relationship with a schoolboy was stabbed to death. The incident of the teacher being killed by a school student has created a sensation in Ayodhya.