'உங்கள் பிரச்னையை சரி செய்யும் வரை சம்பளமே வேண்டாம்..' கலெக்டரின் மாஸ் உத்தரவு.. எந்த ஊரில் தெரியுமா

India

oi-Vigneshkumar

ஜபல்பூர்: முதலமைச்சரின் ஹெல்ப்லைனில் நிலுவையில் உள்ள மக்கள் புகார்களுக்குத் தீர்வு காண்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் மத்தியப் பிரதேசத்தில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஒருவர் வினோதமான ஒரு உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார்.

பொதுவாக மக்கள் அனைவரும் தங்கள் பகுதியில் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரிடமே மனு கொடுப்பார்கள். அப்படிக் கொடுக்கும் மனுக்கள் மீது சில சமயங்களில் விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

அமெரிக்காவின் கொலராடோ மாகாணத்தில் 6 இடங்களில் மர்ம நபர் துப்பாக்கிச் சூடு- 5 பேர் பலி

ஆனால், பல சமயங்களில் அது கிணற்றில் போட்ட கல்லைப் போல அப்படியே இருக்கும். கலெக்டர் ஆபிசுக்கு பல முறை நடந்தே பிரச்சினைகளை சாமானியர்கள் தீர்க்க வேண்டியதாக இருக்கும்.

English summary

Madhya Pradesh's Jabalpur district has ordered to withhold his own salary along with that of a few other officers for the month of December. Madhya Pradesh collector latest news in tamil.