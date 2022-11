முந்திரி தோப்புக்குள் சாராயம் தயாரித்த பழங்குடியின மக்கள்.. தண்ணீர் என குடித்து மட்டையான யானைகள்!

India

oi-Mani Singh S

புவனேஸ்வர்: முந்திரி தோப்புக்குள் பழங்குடியின மக்கள் வைத்திருந்த மக்குவா என்ற நாட்டு சாராயத்தை தண்ணீர் என நினைத்து மூக்கு முட்ட குடித்து விட்டு யானைக்கூட்டங்கள் மட்டையாகி கிடந்த சம்பவம் ஒடிசாவில் நடந்துள்ளது.

மதுப்பிரியர்கள் மூக்கு முட்ட குடித்து விட்டு ஆங்காங்கே சாலைகளின் ஓரத்தில் மட்டையாகி கிடப்பதை பல இடங்களில் பார்த்து இருப்போம்.

சில நேரங்களில் சாலைகளில் ரகளை செய்வது வாகனங்களை மறித்து வீராவேசம் காட்டுவது என மதுப்பிரியர்களின் அலப்பறை சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி நமக்கு சிரிப்பை வரவழைப்பதாக இருக்கும்.

ராஜ ராஜ சோழன் 1037வது சதய விழா..யானை மீது வைத்து திருமுறைகள் ஊர்வலம்..பெருவுடையாருக்கு பேரபிஷேகம்

English summary

An incident has taken place in Odisha where elephant herds have become bats after snorting the local liquor called Makwa, which was kept by the tribal people.