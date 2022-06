ட்விஸ்ட்! கோவிலில் திருமணம் செய்துவைக்க மறுத்த பூஜாரி! தன்னைத்தானே மணக்கும் பெண் திடீர் மனமாற்றம்!

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: பாஜகவில் இருந்து எதிர்ப்பு கிளம்பியதால் குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் சோலோகாமி திருமணத்தை கோவிலில் நடத்தி வைக்க ஒப்புக்கொண்ட பூஜாரி பின்வாங்கியுள்ளார். இதனால் தன்னைத்தானே திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ள இளம்பெண் மனம்மாறி முக்கிய முடிவு ஒன்றை எடுத்துள்ளார்.

இங்கிலாந்து, இத்தாலி உள்ளிட்ட பல்வேறு வெளிநாடுகளில் ‛சோலாகாமி' எனும் திருமணம் முறை நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த திருமணத்துக்கு மணமகன், மணமகள் தேவையில்லை.

அதாவது தன்னைத்தானே திருமணம் செய்து கொள்வது தான் ‛சோலாகாமி' திருமணமாகும். இந்தியாவில் முதல் முறையாக இத்தகைய திருமணம் நடைபெற உள்ளது.

இந்துக்களின் மக்கள் தொகை குறையும்! ‛சோலோகாமி’ திருமணத்தை கோவிலில் நடத்த பாஜக கடும் எதிர்ப்பு

English summary

After the BJP Agitation, the priest who had earlier agreed to conduct the rituals has also backe out. So will now play the wedding matras on a tape ’’ Says Sologamy Marriage Woman Kshama Bindu.