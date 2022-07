100% உள்நாட்டு தயாரிப்பு.. ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் விமானம் தாங்கும் போர்க்கப்பல் கடற்படையிடம் ஒப்படைப்பு

India



கொச்சி: இந்தியாவில் முதல் முறையாக ரூ.20 ஆயிரம் கோடியில் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட விக்ராந்த் விமானம் தாங்கும் போர்க்கப்பல் நேற்று இந்திய கடற்படையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

இந்தியா சார்பில் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த், ஐஎன்எஸ் விராட் என 2 விமானம் தாங்கி கப்பல்களை இந்தியா பயன்படுத்தி வந்தது. ஆங்கிலேயர்கள் வடிவமைத்த இந்த இரு கப்பல்கள் தான் சுதந்திர இந்தியாவிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது.

இந்நிலையில் இந்தியா சார்பில் விமானம் தாங்கிய போர்க்கப்பல் தயாரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்கான நடவடிக்கையை மத்திய அரசு முன்னெடுத்தது.

English summary

For the first time in India, the indigenously built Vikrant aircraft carrier at a cost of Rs 20,000 crore was handed over to the Indian Navy yesterday.