"சனாதன தர்மமே இந்தியாவின் தேசிய மதம்".. அனைவரும் மதிக்க வேண்டியது கட்டாயம் .. உபி ஆதித்யநாத் பேச்சு

சனாதன தர்மம் குறித்து பாஜகவுக்கும், எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் இடையே கருத்து மோதல் நிலவி வரும் நிலையில், அதனை இந்தியாவின் தேசிய மதம் என கூறியிருக்கிறார் உத்தரபிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்.

ஜெய்ப்பூர்: சனாதன தர்மமே இந்தியாவின் தேசிய மதம் என்றும், இந்தியர்கள் அனைவரும் சனாதன தர்மத்திற்கு கட்டாயம் மதிப்பளிக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரபிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் பேசியுள்ளது பெரும் விமர்சனத்திற்கு வித்திட்டுள்ளது.

சனாதன தர்மம் தொடர்பாக பாஜகவுக்கும், எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் இடையே கடுமையான வார்த்தைப் போர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், யோகி ஆதித்யநாத் இவ்வாறு பேசியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும், கடந்த காலங்களில் அந்நியர்களால் சேதப்படுத்தப்பட்ட இந்து வழிபாட்டுத் தலங்களை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப அனைவரும் ஒன்றுபட வேண்டும் என்றும் அவர் அறைகூவல் விடுத்தார்.

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's statement that Sanatana Dharma is the national religion of India and that all Indians must respect Sanatana Dharma has drawn great criticism.