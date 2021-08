Exclusive: ஆப்கனில் தவிக்கும் தமிழர்கள்.. நொடிக்கு நொடி அச்சம்.. மத்திய அரசுக்கு உருக்கமான கோரிக்கை

India

oi-Veerakumar

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் நேட்டோ கூட்டு படையினருக்கு உணவு தயாரித்து வழங்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள 30க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் உட்பட நூற்றுக்கணக்கான இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்ப வழியில்லாமல் சிக்கித் தவித்து வருகிறார்கள்.

மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் உடனடியாக இவர்களை இந்தியா அழைத்து வருவதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் உருக்கமாக கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.

ஆப்கானிஸ்தானின் பல பகுதிகளை படிப்படியாக பிடித்த தாலிபான்கள், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தலைநகர் காபூலை கைப்பற்றினர். காபூல் நகரில் அமெரிக்க படைகள் மற்றும் நேட்டோ நட்பு நாடுகளின் படைகள் இருப்பதால் அவ்வளவு எளிதாக தலைநகரம் வீழ்ந்து விடாது என்று அங்கிருந்த இந்தியர்கள் பலரும் நம்பிக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் அதிபர் மாளிகையை கைப்பற்றி, ஆட்சி மாற்றம் நடந்து விட்டதாக அறிவித்து விட்டனர் தாலிபான்கள்.

இதனால்தான் ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளூர் மக்களில் கணிசமானோர் கூட கிடைத்த விமானங்களில் படிக்கட்டுகளில் தொங்கிக் கொண்டே வேறு நாடுகளுக்கு சென்று விடுவது என்று வேக வேகமாக கிளம்பி கொண்டிருக்கிறார்கள். மிகப்பெரிய அடக்குமுறை கட்டவிழ்த்து விடப்படும் என்ற அச்சத்தின் காரணமாக இவ்வாறு மக்கள் வேறு நாடுகளை நோக்கிய புலம்பெயரத் தொடங்கியிருக்கிறார்கள்.

ஆப்கான் பிரச்சனையில்.. பிரதமர் மோடி கவனம் செலுத்த வேண்டும்.. எல்லை காந்தி பேத்தி கோரிக்கை

English summary

Indian workers who are working for a food contract company which is supplying foods to NATO forces in Kabul wants to return India, but no one is assist them. Here is the Exclusive video.