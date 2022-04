போட்டுடைத்த முன்னாள் உளவுத்துறை அதிகாரி - பெகாசஸ் வாங்க ஆந்திர அரசை அணுகிய இஸ்ரேல் நிறுவனம்

India

அமராவதி : இந்தியாவில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள், உயரதிகாரிகள், நீதிபதிகள், பத்திரிகையாளர்களை உளவு பார்க்க பயன்படுத்தப்பட்ட பெகாசஸ் செயலியை ஆந்திர அரசிடம் விற்பனை செய்ய இஸ்ரேலை சேர்ந்த என்.எஸ்.ஓ. நிறுவனம் முயற்சி செய்ததாக ஆந்திராவின் முன்னாள் உளவுத் துறை அதிகாரி வெங்கடேஷ்வர ராவ் தெரிவித்துள்ளார்.

தனியார் இணைய ஊடகத்துக்கு பேட்டியளித்த அவர், சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையிலான தெலுங்கு தேசம் கட்சி ஆட்சியில் இருந்தபோது பெகாசஸ் நிறுவனம் ஆந்திர அரசை அணுகியதாக கூறினார்.

ஏற்கனவே ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அரசு, சந்திரபாபு நாயுடு ஆட்சியின்போது பெகாசஸ் செயலி வாங்கப்பட்டதா என்பதை கண்டறிய விசாரணைக்குழு அமைக்க அண்மையில் சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றியது.

An Israeli NSO has approached the Andhra Pradesh government of selling a Pegasus spyware used to spy on opposition leaders, dignitaries, judges and journalists in India. Venkateshwara Rao, a former Andhra Pradesh intelligence official, said the company had tried: