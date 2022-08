'அது என் பணமே இல்லை, எனக்கே தெரியாமல் வீட்டில் வச்சிருக்காங்க'. . அடித்து சொல்லும் நடிகை அர்பிதா

India

oi-Mani Singh S

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் நடிகை அர்பிதா முகர்ஜி வீட்டில் இருந்து கட்டுக்கட்டாக 50 கோடி ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டநிலையில், அந்த பணம் என்னுடையது அல்ல என்றும், எனக்கே தெரியாமல் வீட்டில் வைத்துவிட்டாங்க என்றும் அமலாக்கத்துறையிடம் அர்பிதா முகர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.

மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் குருப் சி,குருப் டி போன்ற ஆசிரியர் பணி நியமனத்தில் அதிகளவில் பணமோசடி நடந்ததாக முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டை அடுத்து முன்னாள் அமைச்சர் பார்த்தா சட்டர்ஜியிடம் அமலாக்கத்துறையின் விசாரணை நடத்தினர்.

இது தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சரான பார்த்தா சட்டர்ஜி மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமானவர்களின் வீடுகள் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் அமலாக்கத்துறையினர் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்.

English summary

Arpita Mukherjee has told the enforcement department that the money is not mine and they kept it in the house without my knowledge.