வேதனை! ஒருபக்கம் உடைந்து விழும் வீடுகள்..மறுபக்கம் வாட்டி வதைக்கும் குளிர்..தவிக்கும் ஜோஷிமத் மக்கள்

டேராடூன்: மூழ்கும் பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஜோஷிமத் நகரத்தில் ஆபத்தான கட்டிடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு 'எக்ஸ்' குறியிடுகள் போடப்பட்டு வருகின்றன. மக்கள் பலரும் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றப்படும் நிலையில், சில உள்ளூர் வாசிகள் எலும்பை உறையவைக்கும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் வீதிகளில் இரவில் துங்குகின்றனர். ஒருபக்கம் வீடுகள் உடைவதையும் மற்றொரு பக்கம் வாட்டி வதைக்கும் குளிரையும் ஒருசேர அனுபவித்து மக்கள் கடும் இன்னலை எதிர்கொண்டுள்ளனர்.

இயற்கை எழில் மிகுந்த மலைபிரதேச மாநிலம் உத்தரகாண்ட். இந்த மாநிலத்தின் சமோலி மாவட்டத்தில் அமைந்து இருக்கும் சிறிய நகரம் ஜோஷிமத்.

மலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த ஊர் ரிசிகேஷ் - பத்ரிநாத் ஹைவேயில் உள்ளது. கடல் மட்டத்தில் இருந்து சுமார் 6 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் அமைந்து இருக்கும் இந்த நகரத்தில் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன.

