2 "மதம்.." கல்லூரி காதலுக்கு குறுக்கே வந்த இந்துத்துவா அமைப்பினர்.. பதற்றத்தில் கர்நாடக மாவட்டம்

Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் உள்ள தட்சிண கன்னடா மாவட்டத்தில் உள்ள பியூ கல்லூரியில் இருவேறு மதத்தை சேர்ந்த மாணவியும், மாணவனும் எச்சரிக்கையையும் மீறி கடிதம் மூலம் காதலித்த நிலையில் மோதல் போக்கு ஏற்பட்டது. இந்த விவகாரத்தில் காதலுக்கு உதவிய மாணவிகள் உள்பட மொத்தம் 18 பேர் மீது கல்லூரி நிர்வாகம் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

கர்நாடகா.. நமது அண்டைமாநிலமான இது சமீபகாலமாக மதசார்ந்த பிரச்சனைகளில் சர்ச்சைகளில் சிக்கி வருகிறது. இந்த ஆண்டின் துவக்கத்தில் ஹிஜாப் தொடர்பான பிரச்சனை கல்லூரிகளில் வெடித்தது.

இது தொடர்ந்து பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுத்தது. கோவில்களில் முஸ்லிம் வியாபாரிகள் கடை அமைக்க தடை, ஹலால் உணவு விற்பனைக்கு தடை என தொடர்ந்து பல விரும்பதகாத சம்பவங்கள் நடந்தன.

At PU College in Karnataka's Dakshina Kannada district, a student and a student of different faiths fell in love despite warnings. The college administration has taken action by suspending a total of 18 people, including the students who helped Valentine in this matter.