கொல்கத்தா மாநகராட்சி தேர்தல்: 144 வார்டுகளில் 133 இடங்களில் திரிணாமுல் காங். முன்னிலை

India

oi-Mathivanan Maran

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலம் கொல்கத்தா மாநகராட்சி தேர்தலில் ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தற்போதைய நிலவரப்படி மொத்தம் உள்ள 144 வார்டுகளில் 133 இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. பாஜக, காங்கிரஸ் மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகள் சிங்கிள் டிஜிட் இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலை பெற்றுள்ளன.

கொல்கத்தா மாநகராட்சி பதவி காலம் ஏற்கனவே முடிவடைந்துவிட்டது. கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக கொல்கத்தா மாநகராட்சி தேர்தல் நடைபெறாமல் இருந்தது.

மொத்தம் 144 வார்டுகளைக் கொண்ட கொல்கத்தா மாநகராட்சித் தேர்தல் வாக்குப் பதிவு டிசம்பர் 19-ந் தேதி பலத்த பாதுகாப்புடன் நடத்தப்பட்டது. மொத்தம் 4,949 வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. இத்தேர்தலில் மொத்தம் 63.37% வாக்குகள் பதிவாகின.

இத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று காலை முதல் நடைபெற்று வருகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கையின் தொடக்கம் முதலே ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியே அதிக இடங்களில் முன்னிலை பெற்று வருகிறது. சற்று முன்னர் வரை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி 133 வார்டுகளில் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறது.

பாஜக, காங்கிரஸ் மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகள் ஆகியவை சிங்கிள் டிஜிட் இடங்களில்தான் முன்னிலை பெற்றிருக்கின்றன. இத்தேர்தலில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மிகப் பெரும் வெற்றியைப் பெறுவது உறுதியாகி இருக்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து தற்போது திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் உற்சாக கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

#WATCH | Kolkata: TMC workers and supporters celebrate outside the residence of CM and party chief Mamata Banerjee as official trends show the party leading in #KolkataMunicipalElection2021



Counting of votes is underway. pic.twitter.com/UnKCMRUxLY