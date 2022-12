வெளியில் மடாதிபதி! உள்ளே காம மிருகம்! 17 வயது சிறுமியை 18 மாதங்களாக பலாத்காரம் செய்த சாமியார்.. கைது

India

oi-Halley Karthik

ஜெய்பூர்: உத்தரப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட 4 மாநிலங்களில் ஆசிரமத்தை வைத்து நடத்தி வரும் மடாதிபதி ஒருவர் 17 வயது சிறுமியை 18 மாதங்களாக தொடர்ந்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்து வந்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து இவர் தற்போது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, உத்தரகாண்ட், ராஜஸ்தான் என நான்கு மாநிலங்களில் 'மஹந்த் சர்ஜுதாஸ்' என்பவர் ஆசிரமங்களை வைத்து நடத்தி வருகிறார். இந்த ஆசிரமத்தின் மடாதிபதியாகவும் இவரே செயல்பட்டு வருகிறார். நான்கு மாநிலங்களில் உள்ள ஆசிரமங்களில் பல்வேறு சிறுவர்களும், சிறுமிகளும் தங்கி பயின்று வருகின்றனர். இவர்களுக்கு தேவையான உணவு, உடை உட்பட அனைத்தும் இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் சிறார்கள் இங்கு சிறு சிறு பணிகளை செய்து வருகின்றனர். இவ்வாறு இருக்கையில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ராஜஸ்தானில் உள்ள ஆசிரமத்தில் 15 வயது சிறுமி ஒருவர் புதியதாக சேர்ந்துள்ளார். இவரது தயார் ஆசிட் தாக்குதலுக்கு உள்ளான நிலையில் தனது மகளை இந்த ஆசிரமத்தில் அவர் சேர்த்திருக்கிறார். இச்சிறுமி சேர்ந்த ஆறு மாதங்களில் எவ்வித பிரச்னையும் ஏற்படவில்லை. ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல மடாதிபதி 'மஹந்த் சர்ஜுதாஸ்' இச்சிறுமியை தனியாக அழைத்து பேச தொடங்கியுள்ளார்.

English summary

A 17-year-old girl has been sexually assaulted continuously for 18 months by an abbot who runs ashrams in 4 states including Uttar Pradesh, which has caused great shock. After this he has been arrested under the POCSO Act.