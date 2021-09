கோவாவில் ஆட்சியை பிடிக்க மீனை வைத்து "தூண்டில் போடும்" மம்தா பானர்ஜி! பாஜக, காங்கிரசுக்கு ஸ்கெட்ச்

India

oi-Veerakumar

பானாஜி: மேற்குவங்க மாநிலத்தில் பாஜக எழுச்சியைத் தடுத்து திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பெற்ற மிகப்பெரிய வெற்றி மமதா பானர்ஜிக்கு மிகப்பெரிய உற்சாகத்தை கொடுத்திருக்கிறது. அந்த உத்வேகத்தோடு கோவா மாநிலத்தில் கால்பதிக்க வியூகம் அமைத்து உள்ளார் மம்தா பானர்ஜி.

கோவா மாநிலத்தில் பிப்ரவரி மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அங்கு தற்போது பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வரும் நிலையில் ஆட்சியைத் தக்க வைப்பதற்கு அந்த கட்சி தீவிர முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது.

கோவாவில் மொத்தம் 40 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. கடந்த 2017ம் ஆண்டு சட்டசபைத் தேர்தலின்போது காங்கிரஸ் கட்சி 17 தொகுதிகளிலும், பாஜக 13 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றன. உள்ளூர் கட்சிகள் சில தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றனர். தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக பாஜகவுக்கு ஆட்சியளிக்க வாய்ப்பு வழங்க மக்கள் விரும்பவில்லை என்பதுதான் தேர்தல் முடிவு சொன்ன பாடம். இருப்பினும் பிற கட்சிகள் தயவோடு கூட்டணி ஆட்சி அமைத்தது பாஜக.

English summary

Mamta Banerjee has set up a strategy in the state of Goa. Goa is scheduled to hold assembly elections in February. The party is making serious efforts to retain power as the BJP is currently in power there.