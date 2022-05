அதிர்ச்சி.. இளைஞரை லாரியின் முன்பு கட்டிவைத்து 3 கிமீ ஓட்டி சென்ற டிரைவர்... பதறவைக்கும் வீடியோ

India

புவனேஸ்வர்: ஒடிசாவில் வேலை கேட்டு சென்ற இளைஞரை செல்போன் திருடியதாக கூறி லாரியின் முன்புறம் கட்டி வைத்து 3 கிலோமீட்டர் தூரம் ஓட்டிச்சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுதொடர்பாக மனித உரிமைகள் ஆணையம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.

ஒடிசா மாநிலம் கேந்திரபாடா மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட திகர்பங்கா கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கஜேந்திரா ஸ்வைன் (வயது 28). டிரைவர். இவர் பகுதி நேரமாக லாரி ஓட்டிய அனுபவம் கொண்டவர்.

தற்போது இவருக்கு பணி இல்லை. இதனால் வருமானம் இன்றி அவர் தவித்தார். கடந்த 22ம் தேதி ஜெகத்சிங்பூர் மாவட்டத்தில் லாரி டிரைவர்களை சந்தித்து வேலை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்.

In Odisha a young man who went to seek work was tied up in front of a lorry and drove 3 km claiming to have stolen a cell phone has caused a stir. The Human Rights Commission has sent a notice seeking clarification in this regard.