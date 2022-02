மணிப்பூர் தேர்தலில் அசத்தும் "விஐபி.." எந்த சொத்தும் இல்லாமல் போட்டியிடும் இளைஞர்!

India

இம்பால்: எந்த சொத்தும் இல்லாத பட்டதாரி இளைஞர் ஒருவர் தேர்தலில் மணிப்பூர் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் போட்டியிடுகிறார்.

நிங்தெளஜம் என்ற இளைஞர் மணிப்பூர் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் இளைய வேட்பாளர். இவருக்கு வயது 26. தன்னிடம் எந்த சொத்தும் இல்லை என்று வேட்புமனுவில் தெரிவித்துள்ளார் சிங்.

மணிப்பூரில் பட்டியலின மக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரே தொகுதி செம்க்மாய், இங்கு தான் நிங்தௌஜம் போபிலால் சிங் போட்டியிடுகிறார். இவருக்கு அப்பகுதி மக்கள் பிரசாரத்துக்கு பண உதவி செய்து உதவி வருகின்றனர்.

English summary

Mr Singh, fighting on a Nationalist Congress Party, or NCP, ticket after being denied a Congress ticket, has zero assets according to the affidavit he submitted to the Election Commission.