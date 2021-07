பிரபல சுற்றுலாத்தலமான.. கஜுராகோவில் 100% தடுப்பூசி.. ம.பி. முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் பெருமிதம்!

India

oi-Rayar A

போபால்: மத்தியபிரதேசம் மாநிலத்தில் உள்ள கஜுராகோவில் 100 சதவீத தடுப்பூசி போட்டுள்ளதாக மத்திய பிரதேச முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் தெரிவித்துள்ளார். கஜுராகோ யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாகும்.

சத்தர்பூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கஜுராகோ கோவில்கள் கட்டிட கலையும், சிற்பங்களும் பார்ப்பவர்களை பிரமிக்க வைக்கும்.

இதனால் உள்நாடு மட்டுமன்றி வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்வதால் கஜுராகோ எப்போதும் பிஸியாகவே இருக்கும். ஆனால் இந்த கொடிய கொரோனாவால் தற்போது கஜுராகோ களையிழந்து கிடக்கிறது.

English summary

Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has said that 100 per cent vaccination has been given in Khajuraho in the state of Madhya Pradesh. Khajuraho is one of the UNESCO World Heritage Sites