மபி பாஜக அலுவலகத்தில் தரையில் கிடந்த தேசியக்கொடி..வெடித்த சர்ச்சை.. பத்திரிகையாளருக்கு மிரட்டல்

India

oi-Nantha Kumar R

போபால்: மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபால் பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் தேசியக்கொடி தரையில் கிடந்த வீடியோ இணையதளத்தில் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் தேசியக்கொடிக்கு பாஜக அவமரியாதை செய்தததாக காங்கிரஸ் விமர்சனம் செய்துள்ள நிலையில் வீடியோ வெளியிட்ட பத்திரிகையாளருக்கு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் முதல் அமைச்சராக உள்ளார். இந்நிலையில் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் தலைநகரான போபாலில் பாஜகவின் தலைமை அலுவலகம் உள்ளது.

இந்த அலுவலகத்திலும் சுதந்திர தினத்தையொட்டி தேசியக்கொடி ஏற்றப்பட்டது. முதல்வர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் தேசியக்கொடி ஏற்றினார். இந்நிலையில் தான் தற்போது இணையதளத்தில் வீடியோ ஒன்று வேகமாக பரவி வருகிறது.

English summary

A video of the national flag lying on the ground at the BJP headquarters in Bhopal, Madhya Pradesh is spreading rapidly on the internet, while the Congress has criticized the BJP for disrespecting the national flag, and the journalist who published the video has been threatened.