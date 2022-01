ஆண்டுதோறும் காணாமல் போகும் 4000 குழந்தைகள்.. மேற்கு வங்கத்தில் நடப்பது என்ன? ஆசிரியரின் நேரடி அனுபவம்

India

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்காளத்தில் மட்டும் ஆண்டுக்கு நான்காயிரம் குழந்தைகள் காணாமல் போவதாகத் தெரியவந்துள்ளது.

இந்திய அளவில் மேற்கு வங்காளம், மகாராஷ்டிரம் உள்ளிட்ட நான்கு மாநிலங்களில் அதிக அளவில் மைனர் பெண்கள் காணாமல் போவதாக ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. காணாமல் போகும் குழந்தைகளில் 60 சதவீதம் பேர் இந்த மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள்.

குழந்தைக் கடத்தலிலும் மேற்கு வங்காளமே முதலிடத்தில் உள்ளது. 2010-ல் கடத்தப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 332 ஆக இருந்தது. இது அடுத்த‌ ஐந்து ஆண்டுகளில் 2351 ஆக அதிகரித்துள்ளது. கடத்தப்பட்ட குழந்தைகளில் 61 சதவீதம் பேர் சிறுமிகள் என்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

2010-14 காலகட்டத்தில் நாடுமுழுவதும் 3.85 லட்சம் குழந்தைகள் காணாமல் போனார்கள். இவர்களில் 61 சதவீதம் பேர் சிறுமிகள். கடந்த ஆண்டுகளில் இதன் எண்ணிக்கை 60 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. மேற்கு வங்காளத்தில் காணாமல் போன சிறார்களில் 70 சதவீதம் பேர் சிறுமிகள் என்று புள்ளிவிவரம் கூறுகிறது.

In West Bengal alone, 4,000 children go missing every year. In Indian women are majorly missing in four states, including West Bengal and Maharashtra.