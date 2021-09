குஜராத்: புதிய அரசின் அமைச்சரவையில் எல்லாமே புதுமுகம்.. மாஜிக்களுக்கு இடமில்லை.. பின்னணி இதுதான்!

India

oi-Rayar A

காந்தி நகர்: குஜராத் முதல்வராக இருந்து வந்த பா.ஜ.க.வின் மூத்த தலைவர் விஜய் ரூபானி கடந்த வாரம் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். குஜராத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடக்க உள்ள நிலையில் அவரது ராஜினாமா பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியது.

பா.ஜ.க டெல்லி தலைமையின் நம்பிக்கையை பெற்று இருந்தாலும் விஜய் ரூபானி மக்களிடத்தில் நெருக்கமாக இல்லை. அவரை அடுத்த தேர்தலில் தக்க வைத்தால் மக்களிடம் செல்வாக்கு குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று கருதியே பா.ஜ..க விஜய் ரூபானியை பதவி விலக வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.

ஜெயின்கள் VS பட்டேல்கள்...ஜாதி பஞ்சாயத்தில் பா.ஜ.க... குஜராத் முதல்வர் மாற்றத்தின் பரபர பின்னனி!

English summary

Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel has given a chance to more newcomers in the cabinet. None of the ministers who served in the cabinet of former chief minister Vijay Roupani are currently given a chance