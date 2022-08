பாஜகவை கழட்டிவிட பல மாதங்களுக்கு முன்பே போடப்பட்ட மாஸ்டர் பிளான்! நிதிஷ் குமார் பக்கா ஸ்கெட்ச்

India

பிகாரில் பாஜக உடனான கூட்டணியை முறிக்கும் நிதிஷ் குமாரின் முடிவு நேற்று உருவாகி இன்று எடுக்கப்பட்டது அல்ல; இதற்காக பல மாதங்களுக்கு முன்பே நிதிஷ் குமாரும், தேஜஸ்வி யாதவும் திட்டம் தீட்டி ஸ்கெட்ச் போட்டு வந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

அரசியலில் எதுவும் நடக்கும் என்பதற்கு சமீபத்திய உதாரணமாக விளங்குகிறது பிகார். ஒரே நாளில் அரசை கவிழ்த்து மீண்டும் ஆட்சியமைக்கக் கூடிய சாணக்கியர் என மறுபடியும் நிரூபித்திருக்கிறார் நிதிஷ் குமார். கடந்த தேர்தலில் குறைந்த தொகுதிகளை கைப்பற்றிய போதிலும் பாஜக விட்டுக்கொடுத்ததால் மட்டுமே நிதிஷ் குமாரால் முதல்வர் நாற்காலியில் அமர முடிந்தது. இத்தகைய உதவியை செய்த பாஜகவை திடீரென நிதிஷ் தூக்கியெறிய என்ன காரணம்? தனது அரசியல் எதிரியான ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்துடன் உடனே அவரால் எப்படி கூட்டணி அமைக்க முடிந்தது? இதுபோன்ற ஏராளமான கேள்விகளை அரசியல் பார்வையாளர்கள் எழுப்பி வந்தனர். அதற்கு தற்போது பதில் கிடைத்திருக்கிறது.

பீகாரில் நிதிஷ் குமாருடனான கூட்டணி இயற்கையானது.. ஒப்பந்தம் கிடையாது.. தேஜஸ்வி யாதவ் விளக்கம்!

என்னதான் பாஜகவுடன் நிதிஷ் குமார் கூட்டணி வைத்திருந்தாலும், கொள்கை ரீதியாக எந்தவொரு விஷயத்திலும் அவர் அக்கட்சியுடன் இதுவரை சமரசம் செய்தது கிடையாது எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால் பல்வேறு விவகாரங்களில் பாஜகவுக்கும், நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளத்துக்கும் மறைமுக மோதல் இருந்து வந்துள்ளது. இருந்தபோதிலும், ஆட்சி அதிகாரத்துக்காக இரு கட்சிகளும் ஒன்றையொன்று அனுசரித்து சென்றன.

English summary

The Split in Bjp - jdu in Bihar is not a sudden decision of Nitish kumar as he planned this for last few months.